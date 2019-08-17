Лондон, , 18:20 — REGNUM

Королева Елизавета II запретила супруге своего младшего внука Гарри Меган Маркл носить рваные джинсы в замке Балморал, являющейся королевской резиденцией в Шотландии. Об этом 17 августа сообщает издание The Sun со ссылкой на источник.

Герцогиня Сассекская и ее супруг в скором времени должны посетить замок. Монаршая особа, как отмечает издание, не поддерживает свободный стиль одежды даже на отдыхе.

«Королева не любит джинсы, тем более рваные, также она не переносит туфли на танкетке», — отмечает источник.

Напомним, Меган Маркл, ставшая супругой принца Гарри, до своего замужества являлась актрисой и фотомоделью, наиболее известной ее ролью является роль Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры».

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