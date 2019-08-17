Тюмень, , 17:58 — REGNUM

За первые шесть месяцев 2019 года в Уральском федеральном округе (УрФО) введено 28% жилья от плана на год, этот показатель на 7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал 17 августа на пресс-конференции в Тюмени.

Он подчеркнул, что в целом по стране наблюдается положительная динамика ввода жилья — на 3,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

По словам главы Минстроя, с выполнением плана у УрФО не должно быть трудностей, так как все регионы справлялись с выполнением условий национального проекта. Однако, он подчеркнул, что округ лидирует по количеству аварийного жилья.

«В Уральском федеральном округе есть тенденция, что основной ввод жилья пойдет в третьем и четвертом кварталах, поэтому я уверен в том, что с вводом будет все хорошо», — заявил Якушев.

Среди регионов с положительной динамикой он назвал Курганскую область, которая занимает первое место по вводу жилья — 56% от годового плана строительства. Также он отметил, что в УрФО самое высокое софинансирование программы комфортной городской среды.

Напомним, министр строительства и ЖКХ посетил Тюмень в связи с 75-летним юбилеем региона, где в рамках праздничных мероприятий открыл последний участок кольцевой автодороги вокруг областного центра.

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