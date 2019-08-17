Гонконг, Китай, , 17:27 — REGNUM

На акцию протеста в Гонконге пришли по меньшей мере 476 тыс. человек, об этом 17 августа сообщает CCTV в социальной сети Instagram.

На видеозаписи, приведенной журналистами, видно как жители города заполняют парк Тамар, люди, раскрыв зонты, распевают национальный гимн. Протесты посвящены неприятию насилия со стороны правоохранительных органов.

Напомним, акции протеста в Гонконге продолжаются на протяжении трех месяцев. Причиной беспорядков стал законопроект об экстрадиции, в соответствии с которым власти региона смогли бы выдавать подозреваемых в преступлении континентальному Китаю.

Несмотря на то, что властям Гонконга пришлось отозвать законопроект, манифестации продолжились, теперь митингующие требуют большей автономии от Пекина.

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