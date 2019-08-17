Москва, , 17:21 — REGNUM

Только что в центре Москвы полиция задержала участника незаконного шествия оппозиции, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Задержание на Арбате Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Протащили через несколько кварталов», — рассказал журналист с места события. По его словам, задержанным выделялся своей активностью на несанкционированной акции.

Также полиция проявила внимание к участнице шествия, которая сперва скрылась от стражей порядка в санитарной комнате кафе, а те её ждали у двери. При этом их коллеги заблокировали вход в заведение, не пропуская ни посетителей, ни журналистов. Когда она вышла на улицу — полицейские пропустили, решив не задерживать.

Ранее по Арбату прошло незаконное шествие оппозиции, в котором приняли участие около сотни человек.