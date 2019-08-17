Москва, , 17:18 — REGNUM

Известный российский актер Александр Числов был экстренно госпитализирован в Москве по подозрению в заболевании пневмонией. Об этом 16 августа сообщает «Пятый канал».

Госпитализация Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Врачи, прибывшие к артисту на вызов, зафиксировали у 54-летнего Числова проблемы с дыханием, что и послужило причиной его госпитализации.

Напомним, известный артист Александр Числов получил признание благодаря съемкам в таких фильмах, как «Кровавя барыня», «Воровка», «МУР есть МУР», «Облако-рай» и многих других.

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