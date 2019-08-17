Москва, , 17:01 — REGNUM

Столичные власти приступили к разработке концепции развития территории нефтемаслозавода в промзоне «Северянин». Об этом 17 августа сообщается на портале комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, данная площадка практически выключена из городской среды. В планах возвести на ней деловой квартал с зонами отдыха и рабочими местами.

«Сейчас прорабатывается концепция развития территории завода, расположенного на пересечении Ярославского направления железных дорог и Московского центрального кольца. Мы не планируем строить жилье, здесь будут размещены офисы и деловые комплексы», — отметил чиновник.

Напомним, ранее столичные власти разрабатывали вопрос о строительстве на территории бывшего нефтемаслозавода коммерческих объектов недвижимости. Данная площадка расположена в производственной зоне «Северянин» на севере Москвы, площадь которой составляет 210 га.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-западе Москвы построят новых жилой микрорайон