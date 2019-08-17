Доха, , 17:00 — REGNUM

Экспериментальный проект по покраске дорог в голубой цвет проводит Управление по проведению общественных работ Катара совместно с японской компанией. Об этом 17 августа сообщает катарская газета «Ар-Райя».

Управление начало свой эксперимент в центре Дохи, покрыв голубой краской асфальт на улице имени Абдаллы бен Джасема, рядом с главной достопримечательностью города — рынком Сук аль-Вакиф.

Как пояснил инженер Саада аль-Досери, на слова которого ссылается издание, решение покрасить асфальт в голубой цвет было принято с целью уменьшить его температуру. В жаркий день тёмный асфальт под солнечными лучами нагревается сильнее температуры воздуха на 20 градусов, так как тёмный цвет притягивает тепло.

Покрасив улицы в голубой цвет можно будет, по задумке авторов проекта, снизить температуру асфальта на 15−20 градусов. Это положительно отразится на сохранности покрытия, которое, нагревшись, легче подаётся разрушению от колёс автотранспорта.

Улица имени Абдаллы бен Джасема была выбрана в качестве стартовой для проведения эксперимента потому, что на ней практически нет зелёных насаждений, поэтому она более других нагревается под солнечными лучами.

Наблюдение за температурными изменениями на покрашенной улице будет вестись в течение 18 месяцев.

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