Москва, 17 августа 2019, 16:20 — REGNUM
В эти минуты в Москве на Смоленской площади началась акция протеста несистемной оппозиции, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, в протестах принимают участие около сотни молодых людей. Они «гуляют» и скандируют политические лозунги.
«Ведут себя активно. Начались политические «гуляния», — рассказал корреспондент.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 августа проводятся одиночные пикеты оппозиции. Ранее состоялась согласованная акция КПРФ.