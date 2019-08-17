Москва, , 16:19 — REGNUM

В связи с проведением в Москве V Международного фестиваля фейерверков 17 и 18 августа возможны ограничения пропуска пассажиров на станции метро, расположенных вблизи Братеевского парка. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба столичного метрополитена в социальной сети Twitter.

«Сегодня и завтра в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль пиротехнического искусства «Ростех». Ближайшие станции метро: «Борисово», «Алма-Атинская», «Марьино» и «Каширская». На этих станциях по требованию полиции возможны ситуативные ограничения входа и выхода», — говорится в заявлении.

Сотрудники метрополитена рекомендовали жителям и гостям Москвы приобретать билеты заранее.

Напомним, открытие Международного фестиваля пиротехнического искусства «Ростех» состоится 17 августа в 21:00 (мск).

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