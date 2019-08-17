Москва, , 15:35 — REGNUM

Мать известного репера Тимати Симона Юнусова попыталась развеять слухи относительно сложных ее отношений с невестой сына, об этом 17 августа она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Есть Алиса и ее мама. Есть Настя и Тимур. Это две разные истории… любая из этих девушек может рассчитывать на мою помощь, если понадобится» , — заявила Юнусова, говоря о предыдущей и настоящей девушках Тимати.

Женщина также отметила, что жизнь намного сложней, чем может показаться 16-летним подросткам, поэтому случается так, что пары распадаются, завязываются новые отношения, но это отнюдь не повод для конфликтов.

Напомним, ранее поклонники Тимати высказали подозрение относительно конфликта Юнусовой и пассией ее сына Анастасией Решетовой, причиной подобных догадок стало отсутствие общих фотографий двух женщин.