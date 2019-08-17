Москва, 17 августа 2019, 15:35 — REGNUM
Мать известного репера Тимати Симона Юнусова попыталась развеять слухи относительно сложных ее отношений с невестой сына, об этом 17 августа она написала на своей странице в социальной сети Instagram.
Женщина также отметила, что жизнь намного сложней, чем может показаться 16-летним подросткам, поэтому случается так, что пары распадаются, завязываются новые отношения, но это отнюдь не повод для конфликтов.
Напомним, ранее поклонники Тимати высказали подозрение относительно конфликта Юнусовой и пассией ее сына Анастасией Решетовой, причиной подобных догадок стало отсутствие общих фотографий двух женщин.