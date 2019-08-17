Москва, , 15:33 — REGNUM

В Москве завершился согласованный митинг Коммунистической партии Российской Федерации «за честные выборы».

Митинг проходил на проспекте Академика Сахарова, где также обычно проходят согласованные акции внесистемной оппозиции.

По данным Министерства внутренних дел, в митинге приняли участие около четырех тысяч человек. Проект Mob Counter, занимающийся подсчётом участников на общественно-политических мероприятиях, называет цифру в 4968 человек.

На митинге выступали как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, так и другие депутаты, а также общественные деятели.

Участники митинга объявили, что создают так называемый красный счетчик для подсчета голосов на выборах в Московскую городскую думу, которые должны пройти 8 сентября.