Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM

Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил усилить контроль за качеством строительства жилья в городе Арыси Туркестанской области. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

Во время рабочей поездки в Туркестанскую область Мамин проинспектировал строительство различных объектов в Арыси, пострадавшем в результате множества взрывов на военных складах.

В настоящее время строители завершили восстановление 97% объектов в городе. Кроме того для 100 семей, чей дом был полностью разрушен, строятся 50 жилых двухэтажных коттеджей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в рамках рабочей поездки в туркестанскую область Аскар Мамин принял участие в открытии здания нового автовокзала в городе Туркестане. Пропускная способность автовокзала составляет 600 автобусов в сутки.

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