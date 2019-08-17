Краснодар, 17 августа 2019, 14:45 — REGNUM

Залповые ливни в городе Сочи могут стать причиной паводка, об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает 17 августа ТАСС.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896
Оскар Клод Моне. Паводок. 1896
«Интенсивные осадки прогнозируются в районе Большого Сочи. Ситуация будет зависеть от того, на каких склонах гор выпадут осадки. Если это произойдет на поймах рек, впадающих в Черное море, то наиболее сильно может пострадать Лазаревский район Сочи»
Роман Вильфанд

Эксперт предупредил, что в указанной местности может произойти схождение мощных селей, что приведет к подтоплению некоторых населенных пунктов, находящихся в поймах рек.

В настоящее время в указанных районах проводится экстренная эвакуация туристов, сворачиваются палаточные лагеря.

Напомним, ранее экстренные службы Сочи объявили штормовое предупреждение в городе, подчеркнув, что с пятницы до понедельника здесь ожидаются обильные осадки, сопровождаемые грозами. В настоящее время все службы приведены в состояние повышенной готовности.

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