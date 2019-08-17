Краснодар, 17 августа 2019, 14:45 — REGNUM
Залповые ливни в городе Сочи могут стать причиной паводка, об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает 17 августа ТАСС.
Эксперт предупредил, что в указанной местности может произойти схождение мощных селей, что приведет к подтоплению некоторых населенных пунктов, находящихся в поймах рек.
В настоящее время в указанных районах проводится экстренная эвакуация туристов, сворачиваются палаточные лагеря.
Напомним, ранее экстренные службы Сочи объявили штормовое предупреждение в городе, подчеркнув, что с пятницы до понедельника здесь ожидаются обильные осадки, сопровождаемые грозами. В настоящее время все службы приведены в состояние повышенной готовности.
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