Краснодар, , 14:45 — REGNUM

Залповые ливни в городе Сочи могут стать причиной паводка, об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает 17 августа ТАСС.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

«Интенсивные осадки прогнозируются в районе Большого Сочи. Ситуация будет зависеть от того, на каких склонах гор выпадут осадки. Если это произойдет на поймах рек, впадающих в Черное море, то наиболее сильно может пострадать Лазаревский район Сочи» Роман Вильфанд

Эксперт предупредил, что в указанной местности может произойти схождение мощных селей, что приведет к подтоплению некоторых населенных пунктов, находящихся в поймах рек.

В настоящее время в указанных районах проводится экстренная эвакуация туристов, сворачиваются палаточные лагеря.

Напомним, ранее экстренные службы Сочи объявили штормовое предупреждение в городе, подчеркнув, что с пятницы до понедельника здесь ожидаются обильные осадки, сопровождаемые грозами. В настоящее время все службы приведены в состояние повышенной готовности.

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