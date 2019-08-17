История вопроса

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции протеста. Формальным поводом для них стал отказ в регистрации на выборы депутатов Мосгордумы сразу нескольким кандидатам. Как сообщало ИА REGNUM, Мосгоризбирком не стал их регистрировать из-за брака в подписях. На акции 27 июля задержали более 1350 человек, 3 августа – более 600.

Мэр Москвы Сергей Собянин уверен, что организаторы несогласованных митингов ставили своей целью втянуть участников акций в беспорядки в столице.

