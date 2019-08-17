Тбилиси, , 14:39 — REGNUM

Строительство жилья для военнослужащих по контракту в Грузии будет завершено в 2020 году. Об этом 17 августа заявил председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с военнослужащими в реабилитационном центре Церовани, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Грузинские солдаты (cc) Rob Sinclair

Он напомнил, что государство взяло на себя обязательство о строительстве жилья еще в 2007 году. Премьер-министр также ознакомился с ходом строительства нового реабилитационного центра в Церовани, который планируется запустить в конце 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа Мамука Бахтадзе заявил, что правительство Грузии обеспечит жильем в Тбилиси 635 семей военнослужащих. Власти предоставят на строительство домов 10 га земли на горе Махата.

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