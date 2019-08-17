Москва, , 14:35 — REGNUM

В эти минуты в центре Москвы дежурят патрули полиции и Росгвардии, передаёт 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

Небольшие группы сотрудников правоохранительных органов перемещаются на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, осматривая обстановку. По всей видимости, они ожидают начала несанкционированной акции оппозиции.

В частности, их можно встретить на Страстном бульваре, где, по данным СМИ, будут проходить одиночные пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Москве завершился согласованный митинг КПРФ, он прошёл на проспекте Академика Сахарова.