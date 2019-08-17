Москва, 17 августа 2019, 14:27 — REGNUM
Бывшая супруга театрального режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз опубликовала фотографию, в которой показала неприличный жест в отношении «желтой прессы», снимок был опубликован 16 августа в социальной сети Instagram.
Причину своего раздражения, прикрытого наносной доброжелательностью, Мороз не указала, что не помешало ей собрать свыше 11 тыс. положительных отзывов, выраженных «лайками».
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