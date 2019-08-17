Москва, , 14:27 — REGNUM

Бывшая супруга театрального режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз опубликовала фотографию, в которой показала неприличный жест в отношении «желтой прессы», снимок был опубликован 16 августа в социальной сети Instagram.

«Милые мои желтые друзья! Займитесь в конце концов журналистикой, вместо того, чтобы выуживать фразы из контекста, писать чушь и пыхтеть над созданием броских заголовков! С наилучшими пожеланиями!» Дарья Мороз

Причину своего раздражения, прикрытого наносной доброжелательностью, Мороз не указала, что не помешало ей собрать свыше 11 тыс. положительных отзывов, выраженных «лайками».

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