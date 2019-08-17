Москва, , 14:07 — REGNUM

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела по поводу покупки женщиной лекарств для своего ребенка из-за границы, об этом 17 августа сообщает ТАСС.

Таблетки (cc) Styroks

Елена Боголюбова пыталась купить ввезенные из-за рубежа сильные психотропные медикаменты, необходимые для лечения тяжелобольного ребенка, однако была задержана сотрудниками таможни.

По словам заместителя директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Монаевой, в отношении женщины было заведено уголовное дело, данный факт вызвал возмущение среди общественности, что придало делу резонанс.

«В связи с возбуждением уголовного дела по факту заказа в интернете зарубежных препаратов, содержащих психотропные вещества, Генеральная прокуратура РФ поручила изучить материалы дела и законность принятого процессуального решения» , — отметила представитель ММТП Екатерина Короткова.

Напомним, ранее Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, из прекурсоров или аналогов». Мать больного ребенка в данном деле проходит как свидетель, а не как обвиняемая.

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