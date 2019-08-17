Ташкент, , 13:46 — REGNUM

Депутаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана рассмотрели законопроект, направленный на повышение брачного возраста для женщин, сообщает издание UPL24.

Законопроект планируется принять после вторичного рассмотрения депутатами. Согласно новым правилам, девушки смогут выходить замуж при достижении 18 лет. В настоящее время брачный возраст для девушек составляет 17 лет, а для молодых людей — 18 лет.

Отметим, в 2018 году в Узбекистане 5123 девушки заключили брачные отношения в возрасте 17 лет. Эта законодательная инициатива направлена на приведение национального законодательства в соответствие с международным.