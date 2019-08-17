Москва, , 13:43 — REGNUM

Московская полиция утверждает, что на согласованный митинг Коммунистической партии Российской Федерации на проспекте Акадмика Сахарова пришли около 4 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, системные коммунисты проводят митинг «за честные выборы». Посвящен он выборам в Московскую городскую думу.

И хотя первый секретарь Московского городского комитетаКПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин приглашал на митинг всех ранее протестовавших против отказа в регистрации ряда кандидатов на выборах в Мосгордуму, пришел только столичный актив КПРФ.