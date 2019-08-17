Киншаса, , 14:47 — REGNUM

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около 4000 детей в Демократической Республике Конго стали сиротами вследствие вспышки вируса Эбола.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», организация отметила, что более 1300 детей потеряли одного из родителей или же вовсе их лишились в результате эпидемии заболевания.

Представители ЮНИСЕФ добавили, что более 2400 детей были разлучены со своими родителями или опекунами. Кроме того, дети оставались совсем одни, поскольку их родители проходили медицинское обследование или лечение, поскольку имели контакт с лицами, инфицированными вирусом.

Как подчеркивается, многие дети нуждаются в продовольственной помощи и сталкиваются с дискриминацией в обществе в связи с подозрениями в наличии у них вируса Эбола.

В ведомстве ЮНИСЕФ находятся три детских учреждения вблизи центров лечения Эболы, располагающихся в районах, наиболее пострадавших от вспышки заболевания. За детьми заботятся в данных учреждениях, пока их родители или опекуны полностью не пройдут курс лечения.

ЮНИСЕФ предупредил, что число осиротевших детей, а также детей, оставшихся без присмотра, неуклонно растет в стране. Организация призвала международное сообщество оказать поддержку правительству ДРК.