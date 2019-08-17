Кампала, , 13:29 — REGNUM

Ежедневная газета «Wall Street Journal» опубликовала расследование, касающееся связей между властями африканских стран и сотрудниками китайской телекоммуникационной компании Huawei.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, американская газета в своем расследовании рассматривает действия правительств Уганды и Замбии. Как утверждается, власти обеих стран обратились к компании для получения личной информации об оппозиционерах в стране с целью полного уничтожения оппозиции и укрепления своих позиций.

Сотрудники Huawei начали прослушивать телефонные разговоры оппозиционных политиков двух стран посредством шпионского ПО «Pegasus», разработанного израильской компанией «NSO Group», которая позволяет получить доступ ко всем сообщениям, микрофону или мобильной камере телефона.

Как сообщается, власти Уганды начали вести слежку за оппозицией с 2018 года. Правительство страны отслеживало учетные записи популярного угандийского музыканта и певца Боби Уайна в «WhatsApp» и «Skype». Уайн является депутатом угандийского парламента с июня 2017 года и активно выступает против Президента Уганды Йовери Мусевени. Согласно расследованию, власти страны намеревалось препятствовать его деятельности и отстранить музыканта от политики.

Правительство Уганды подтвердило, что оно действительно взаимодействует с компанией Huawei. По словам представителей власти, специалисты компании работают с сотрудниками полиции и разведки в целях национальной безопасности.

В расследовании говорится, что сотрудники китайской компании помогали также властям Замбии отслеживать популярных блогеров, которые выступают с критикой в отношении Президента страны Эдгара Лунгу. Компанией были взломаны телефоны блогеров и их страницы в социальной сети «Facebook» с целью отследить их местоположение, а затем арестовать.

Правительство Замбии тоже отреагировало на расследование «Wall Street Journal» и заявило, что между замбийскими властями и компанией Huawei был подписан договор о сотрудничестве, однако не с целью осуществления слежки, а для того, чтобы арестовать журналистов, распространяющих «фейковые новости».