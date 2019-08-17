Москва, 17 августа 2019, 13:20 — REGNUM
Организация «Белый счетчик», являющаяся неформальным объединением волонтёров, ведущих подсчёт людей на митингах и шествиях, сообщает число участников митинга Коммунистической партии Российской Федерации на проспекте Академика Сахарова в Москве составило 3,3 тыс. человек.
Системные коммунисты проводят митинг «за честные выборы». На нем выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Он призвал бороться с полицейским произволом, коррупцией и «кукловодами из американского Конгресса».