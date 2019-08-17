Пхеньян, , 14:37 — REGNUM

Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН сделал исключение из санкционного режима для реализации гуманитарного проекта. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

В частности, была удовлетворена просьба ЮНИСЕФ об отправке в КНДР девяти машин скорой помощи общей стоимостью 191 тысяча долларов. Всего затраты на реализацию проекта оцениваются в 520 тысяч долларов, которые необходимо потратить на закупку лекарственных средств и вакцин для борьбы с туберкулезом и малярией.

Отмечается, что автомобили скорой помощи будут отправлены из китайского Даньдуна и прибудут в северокорейский город Синыйджу.

Реализация гуманитарных и благотворительных проектов напрямую не запрещена резорбциями Совета Безопасности ООН, однако без одобрения комитета по санкциям отправка сколь-нибудь существенной помощи в КНДР невозможна.