Сеул, , 13:17 — REGNUM

Большинство молодых южнокорейцев не чувствуют себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Корейским институтом труда (KLI), сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Социологи опросили 2500 человек по всей стране в возрасте от 15 до 34 лет. Выяснилось, что только 22% респондентов считают себя счастливыми, столько же — не могут сказать точно и 56% уверены в том, что они несчастны. Примечательно, что несчастных больше среди женщин (58%), чем среди мужчин (53%), и больше всего таких граждан проживает в столице страны — Сеуле.

Социологи предполагают, что всеобщее уныние связано с недостатком свободного времени, постоянным стрессом, высокими ценами на недвижимость (что мешает молодежи приобретать свои квартиры), а также с одиночеством.