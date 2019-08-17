Нью-Дели, , 14:56 — REGNUM

Представители диаспор Индии и Пакистана в Великобритании устроили потасовку перед зданием посольства Индии в Лондоне. Об этом 16 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Сообщается, что 15 августа выходцы из Пакистана организовали акцию протеста против отмены особого статуса Кашмира возле здания индийского посольства в Великобритании. Дата была выбрана не случайно: именно 15 августа Индия отмечает День независимости. По случаю национального праздника граждане Индии и представители индийской диаспоры собрались у дипломатического представительства южноазиатского государства. В результате митинги пакистанцев и индийцев переросли в настоящую потасовку. Представителей индийской диаспоры закидали яйцами, помидорами, бутылками, из-за чего они были вынуждены укрыться в здании индийского посольства. Участников демонстраций смогли разнять лишь британские полицейские.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. Пакистан решительно осудил действия Индии, обвинив Нью-Дели в нарушении международного права.