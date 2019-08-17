Анкара, , 15:12 — REGNUM

Ученые нашли в турецкой провинции Эрзурум могилу, предположительно, принадлежащую Гурджи-хатун, являющейся внучкой легендарной грузинской царицы Тамары, и ее сыну, султану Ала ад-Дин Кай-Кубаду. Об этом 17 августа сообщает в своем официальном Facebook грузинское посольство в Турции.

По информации посольства, археологические раскопки были проведены в районе Пасинлер города Эрзурум, во время них были «найдены саркофаги, предположительно, принадлежащие султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду Второму и его матери — царевне Тамаре, прозванной Гурджи-хатун».

Также отмечается, что грузинское посольство намерено детально заняться изучением данного вопроса.

Отметим, Гурджи-хатун являлась грузинской княжной Тамарой и внучкой легендарной грузинской царицы Тамары из династии Багратионов, которую в 1236 году выдали за Румского султана Киас Эд-дина Хусрвэ II.