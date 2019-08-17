Дакка, , 13:21 — REGNUM

За 14−15 августа число заболевших лихорадкой денге в Бангладеш увеличилось на 1 929 человек. Власти южноазиатского государства сообщают о 40 погибших. Об этом 15 августа сообщило бангладешское новостное издание Протхом ало со ссылкой на Главное управление медицинских услуг (DGHS) Бангладеш.

Заместитель главы DGHS Аиша Акхтер утверждает, что с начала года 48 280 жителей Бангладеш были госпитализированы с симптомами лихорадки денге. В настоящее время в больницах остаются 7 570 человек. По словам заместителя главы DGHS, темпы распространения лихорадки денге значительно возросли после мусульманского праздника Ид аль-адха, также известного как Курбан-байрам. Эпицентром заболевания стала столица Бангладеш Дакка.

Власти Бангладеш утверждают, что в ближайшее время темпы распространения лихорадки денге должны сократиться. Аиша Акхтер подчеркнула: «Население осведомлено об опасном заболевании и предпринимает необходимые меры профилактики». Тем не менее, бангладешские врачи утверждают, что руководство страны несколько искажает реальные факты. В частности, сообщается, что реальное число жертв лихорадки денге может в три раза превышать данные правительства.