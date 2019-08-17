Ош, Киргизия, , 13:05 — REGNUM

Руководство Ошского государственного университета (ОшГУ) в Киргизии планирует построить два новых корпуса. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Отмечается, что стоимость строительства составит 33,46 млн сомов ($479 тыс.). Новые учебные корпуса будут двухэтажными. Однако в конкурсе есть ограничение — участник закупок может выиграть только один лот.

Отметим, 25 июля 2019 года на портале государственных закупок Киргизии был размещен лот на строительство нового трехэтажного корпуса ОшГУ. Отмечалось, что существующий корпус подлежит сносу.

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