Тегеран, , 14:30 — REGNUM

Дорожная полиция Ирана объявила о том, что с конца августа разрешит ставить на учет в ГИБДД малые электромобили марки Quadro. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Управляющий директор компании Pishran Khodro Хоссейн Зирати заявил, что вскоре владельцы новых автомобилей Quadro смогут получить номерные знаки и осуществлять свободное передвижение по стране. Он отметил, что над малым спортивным автомобилем работало более 50 иранских инженеров, а его максимальная скорость составляет 80 км/ч.

По мнению Хоссейна Зирати, в будущем электромобили смогут полностью заменить собой автомобили, работающие на ископаемом топливе.