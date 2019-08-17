Анкара, , 13:28 — REGNUM

Управление безопасности турецкой провинции Ван заявило, что в районе Ипекйолу в ходе обыска транспортного средства была захвачена партия героина в размере 112 килограммов. Работы по противодействию наркоторговле, транспортировке и закладке наркотических средств продолжаются.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, подозрительный автомобиль, за рулём которого находился гражданин К. А., был остановлен сотрудниками местного отделения по борьбе с контрабандой наркотических веществ.

При помощи служебной собаки по кличке «Оскар» сотрудники провели обыск в автомобиле. В результате в багажном отделении транспортного средства были обнаружены 3 мешка с 112 кг героина, расфасованного в 220 пакетов. Задержанный на месте гражданин, чье полное имя не разглашается, согласно решению дежурного судьи, был помещен под арест.