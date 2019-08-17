Анкара, , 15:59 — REGNUM

Турецкие инженеры, завершившие свое 6,5-летнее обучение в российском Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, приступили к работе на строительстве первой турецкой АЭС «Аккую». Студенты учились в Обнинске, городе, в котором была построена первая в мире АЭС.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, первая группа выпускников прибыла в центральный офис АЭС «Аккую» в Анкаре, а также непосредственно на строительную площадку в Мерсине. Один из прибывших, Аныл Мемиш, заявил, что первое, что нужно помнить в вопросе преимуществ ядерной энергии, — то, что она чистая. Он отметил, что АЭС Аккую важна не только с точки зрения удовлетворения энергетических потребностей, но и с точки зрения создания тысяч новых рабочих мест.

В рамках договора, подписанного РФ и Турцией в 2010 году, фундамент первого редактора АЭС Аккую, строящейся в регионе Бюйюкеджели района Гюльнар провинции Мерсин, был заложен 3 апреля 2018 года.