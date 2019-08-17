Исламабад, , 15:04 — REGNUM

16 августа специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства сообщила, что в Пакистане начата борьба с распространением индийских фильмов и рекламы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Фирдоус Ашик Аван сообщила, что представители пакистанского МВД провели рейды в магазинах Исламабада, изымая CD-диски с индийскими фильмами, запрещенными к показу и распространению в феврале этого года во время вооруженного конфликта в Кашмире. Кроме того, цензорская служба Пакистана направила всем телеканалам извещение, в котором им рекомендовалось не демонстрировать рекламу товаров, произведенных в Индии. Пакистан прекратил торговлю с Индией из-за решения Нью-Дели о прекращении особого статуса штата Джамму и Кашмир.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.