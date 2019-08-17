Токио, , 13:16 — REGNUM

Запрет на татуировки традиционен для горячих источников в Японии. Из-за растущего числа туристов и иностранцев японские бани «онсэн» становятся более терпимыми к рисункам на теле.

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», татуировки в Японии всегда считались характерным признаком якудзы и гангстеров. Правительство считает, что уже «неуместно» отказывать иностранцам в купании из-за татуировок. Такой настрой также отвечает тому факту, что страна готовится к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио в 2020 году, которые привлекут больше иностранцев, интересующихся японскими традициями и культурой.

Помимо этого, популярность татуировок может финансово ударить по традиционным СПА-курортам, если те будут их запрещать. Некоторые онсэны, предполагается, будут делить источники для людей с тату и без, чтобы не провоцировать людей, придерживающихся традиционных взглядов.