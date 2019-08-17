Туркестан, Казахстан, , 12:25 — REGNUM

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в церемонии открытия нового международного автовокзала в Туркестане. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области.

Новый автовокзал расположен на территории 2,4 га и рассчитан на прием и отправку 600 автобусов и 10 тыс. пассажиров в сутки. Автовокзал будет обслуживать международные, межобластные и межрайонные маршруты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля между городами Туркестан и Самарканд был запущен регулярный автобусный рейс. Автобусы отправляются ежедневно из Туркестана в 18:00 местного времени. Стоимость проезда на момент запуска составляла 4000 тенге.

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