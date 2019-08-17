Симферополь, , 12:20 — REGNUM

Военный суд крымского гарнизона приговорил двух военнослужащих к ограничению по военной службе и денежному штрафу за несанкционированный пуск ракеты, об этом 17 августа сообщается на сайте судебной инстанции.

Инцидент произошел 1 октября 2017 года, военнослужащие были признаны виновными в халатности, результатом которой стало уничтожение двух ракет X-29ТД, что повлекло за собой серьезный материальный ущерб для Министерства обороны России в размере 46 млн 571 тыс. 866 рублей.

Один из виновных был приговорен к наказанию в виде ограничения по военной службе сроком на один год и три месяца, также из его жалования будет удерживаться 15% дохода в пользу государства. Второй виновный отделался одним голом ограничений с 10% штрафом.

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