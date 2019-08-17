Кейптаун, , 14:44 — REGNUM

Представители движения ЮАР New Nation Movement (NNM), отстаивающие право независимых кандидатов участвовать в национальных и муниципальных выборах, на заседании Конституционного суда заявили, что действующий Закон о выборах от 1998 года нарушает политические права человека, сообщил 15 августа африканский новостной портал «Maroela Media».

«Мы глубоко убеждены в том, что независимые кандидаты вправе участвовать в выборах», — заявили представители движения.

«В нашей стране существует пакет политических прав: право голосовать, право баллотироваться на государственную должность и занимать эту должность. Все эти права подразумевают то, что человек может ими воспользоваться как индивидуально, так и через политическую партию», — заявил юрист Тембека Нгкукайтоби от имени NNM.

Нгкукайтоби делал отсылку к Разделу 19 (1), а также 19 (3) Конституции ЮАР, в которых говорится — человек может осуществлять свои политические права как индивидуально, так и через политическую партию.

«Нынешняя избирательная система, предусмотренная Законом о выборах, неоправданно нарушает право граждан участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов, требуя от них вступления в политические партии», — пояснил Нгкукайтоби.