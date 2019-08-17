Кейптаун, , 16:18 — REGNUM

Слепой черный носорог по кличке Муну, живущий в ЮАР, получил шанс начать новую жизнь, сообщил 16 августа африканский новостной портал «Maroela Media».

20-летний черный носорог ослеп на два глаза в ходе стычки за территорию в январе этого года. Он был найден бродящим кругами в заповеднике в Восточном Кейпе. Муну был поставлен диагноз: отслоившиеся сетчатки обоих глаз.

По мнению Бретта Барлоу, эксперта по носорогам и директора Фонда «Белый Лев», Муну, скорее всего, оставшись в одиночестве в дикой природе, был бы съеден львами.

Поскольку в Южной Африке осталось только 254 черных носорога — фонд немедленно приступил к спасению животного.

«Я смотрю на него как на ребенка с особыми потребностями», — сказал Барлоу.

Муну, который с января жил во временном убежище, недавно был переведен в специально спроектированный корпус в спциально отведенном месте в Восточном Кейпе. Корпус был построен с учетом его особых потребностей.

«Мы построили точную копию его прошлого загона, но добавили секцию с выходом в естественную среду. Секция будет постепенно увеличиваться, по мере того, как носорог будет привыкать к своему новому дому», — объяснил Барлоу.

«В секции и вокруг нее нет острых предметов, а периметр электрифицирован, чтобы держать других животных подальше», — добавил Барлоу

Комплекс камер видеонаблюдения отслеживает каждое движение Муну, чтобы обеспечить его безопасность и благополучие. Носорог также защищен вооруженными охранниками.