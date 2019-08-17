Кейптаун, , 15:28 — REGNUM

Табачная корпорация ЮАР Gold Leaf объявила награду в размере 660 тысяч долларов за информацию, которая поспособствует поимке и аресту тех, кто стоит за нападением на одного из первых лиц компании Саймона Рудленда, сообщил 16 августа африканский новостной портал «Maroela Media»

Рудленд был расстрелян 14 августа возле офиса Независимой табачной ассоциации (FITA) в Йоханнесбурге.

Видеозапись инцидента с камеры наблюдения показывает, как Рудленд подъезжает к воротам здания. Через несколько секунд за его спиной появляется белый VW Golf, и неизвестный стрелок открывает огонь по Porsche Рудленда. Спустя всего четыре секунды автомобиль со стрелком исчезает. Рудленд был в срочном порядке доставлен в реанимацию.

В заявлении FITA, опубликованном 16 августа, говорится, что организация передаст любую полученную информацию «правоохранительным органам, которым поручено расследовать это дело».

Также представитель организации был обеспокоен тем, что подобные инциденты не расследовались властью в прошлом.