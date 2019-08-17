Москва, , 11:57 — REGNUM

Диспетчеры подмосковного аэропорта «Жуковской» предупреждали экипаж самолета А321, совершившего аварийную посадку на поле, об «отдельных перелетах птиц». Об этом следует из расшифровки переговоров, которую опубликовал Telegram-канал Baza.

Так, предупреждение диспетчеров прозвучало в 6:12 мск, спустя две минуты экипаж лайнера подал сигнал об аварийной ситуации, об отказе одного двигателя, после чего пилоты попросили разрешения вернуться в аэропорт вылета.

Спустя еще одну минуту экипаж изменил решение и запросил скорую помощь и службу спасения. Пилоты сообщили, что выполнили посадку А321 «за полосой», а аварийный маяк на лайнере не сработал.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа самолёт «Уральских авиалиний» Airbus А321, следовавший в Симферополь, после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек.

Из-за попадания птиц сначала отказал левый двигатель, затем правый. Экипаж принял решение посадить воздушное судно. С убранными шасси и заглушенными двигателями самолёт совершил жёсткую посадку в кукурузное поле. В результате инцидента никто не погиб.

Накануне, 16 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героя России двух пилотам самолета — командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

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