Вашингтон, 17 августа 2019, 11:45 — REGNUM
Служба таможенного и пограничного контроля аэропортов Соединенных Штатов восстановила работу своих систем после сбоя, говорится в сообщении ведомства в Twitter.
«Системы вновь подключены к сети, данные пассажиров в данный момент обрабатываются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что служба продолжит следить за ситуацией.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в США у службы таможенного контроля США был зафиксирован сбой. Так, сбой произошел в том числе в международном аэропорту Лос-Анджелеса в Калифорнии и воздушной гавани Нью-Йорка. Пассажиров приходилось досматривать вручную.
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