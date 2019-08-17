Вашингтон, , 11:45 — REGNUM

Служба таможенного и пограничного контроля аэропортов Соединенных Штатов восстановила работу своих систем после сбоя, говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Системы вновь подключены к сети, данные пассажиров в данный момент обрабатываются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что служба продолжит следить за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в США у службы таможенного контроля США был зафиксирован сбой. Так, сбой произошел в том числе в международном аэропорту Лос-Анджелеса в Калифорнии и воздушной гавани Нью-Йорка. Пассажиров приходилось досматривать вручную.

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