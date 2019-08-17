17 августа 2019 | Время чтения 6 мин

Сырья, где когда-то стоял монастырь, от славы которого осталось только переселение монахов в Кийскую обитель, теплится благодаря хлопотам православных. Легенда монастыря хранит деревню, от которой остались церковь, часовня, несколько изб и 10 жителей.

Владимир Станулевич, , 12:47 — REGNUM

Сергей Головченко, онежский краевед:

Крест на месте Сырьинской пустыни XV века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

«Деревня Сырья Онежского района Архангельской области находится в 75 км от райцентра г. Онеги по автодороге Онега — Москва. Небольшая старинная деревушка (1810 г. — 10 дворов и 60 жителей; к 1920 г. — 33 двора и 179 жителей) расположилась на высоком (ок. 25 м) правом берегу поймы р. Кодина (древнее название — «Сырья Гора»), откуда открывается прекрасный вид на противоположный, тоже высокий, берег, где в 3,5 км расположилась деревня Большой Бор. А если подняться на колокольню Никольской церкви, то на востоке, в 7 км, будет видно д. Поле и церковь Богоявления, а на западе, в 10 км, — д. Мондино с Троицкой церковью» (1).

Весь день накрапывал дождь. Блестела листва, подорожники, доски мосточков, наличники и бревна срубов. Староста церкви в Большом Бору Галина Панкова любезно согласилась показать дорогу к месту бывшего Сырьинского монастыря. Обители нет уже 250 лет, но, когда речь заходит о Сырье говорят «к монастырю», а не «к церкви». Дело, скорее всего, в легенде о захоронении здесь святого Кирилла Сырьинского. Согласно преданию, основатель монастыря лежит здесь, под спудом в часовне или где-то неподалеку. Монастырь закрыли в 1764 году, но, чтобы не обижать преподобного, окрестности считаются монастырскими.

Часовня Кирилла Сырьинского поставлена, по легенде, на месте его захоронения Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Традиционные поиски захоронения, ведущиеся повсеместно, где подвизались святые Русского Севера, периодически проходят и здесь. По словам онежского благочинного протоиерея Александра Коптева, Сырью недавно по приглашению митрополита Архангельского навестили специалисты-георадарщики. Георадар указывает место предполагаемых захоронений и подземных объектов. Отец Александр заметил только, что георадар «показал вокруг кладбище». Поиск мощей святого на этом не завершился — через некоторое время он получит продолжение — такова традиция.

Староста Галина Панкова посетовала, что сырьинская церковь временно оставлена без ремонта. Благочинный бросил все силы на строительство братского дома в Онеге, а Никольская церковная крыша течет. Отец Александр называет срок начала работ — сентябрь. Онежский приход уже много сделал для местной церкви: ее состояние значительно лучше 2007 года. Тогда, согласно акту обследования, в храм имелся «круглогодичный доступ <…> двери как таковые отсутствуют <…> Внутрь также можно попасть через оконные проёмы, в которых отсутствуют рамы <…> В трапезной, в центральной части потолка, образовался сквозной провал в результате обрушения сгнивших потолочных плах <…> Кровля трапезной имеет 2−3 серьёзных протечки». Проблему свободного доступа в храм в 2014—2016 годах решили — двери и окна закрыли, полы в церкви разобрали, и они ждут обновления крыши.

Церковь Николая Чудотворца (1867 г.) Сырьи возвращается к жизни Онежским православным приходом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Приход приобрел одну из лучших сырьинских изб, в ней поселился приходской алтарник. Правда, несчастья с православными в Поле перекинулись и сюда — алтарник упал с лестницы и сильно ушибся.

Монахиня Евфимия (Пащенко), историк православия на Русском Севере:

«Преподобный Кирилл — сын священника, служившего в Чекуевском приходе Онежского уезда Архангельской губернии. Мирское имя его было Кириак. «Год рождения его, как и других важнейших событий из его жизни, остался неизвестным. Можно думать, что рождение Кириака падет на последнюю четверть XV века, а деятельность его и кончина — на XVI век».

Кириак рано осиротел. Будучи «не привыкшим к тяжелому сельскому труду, не желая быть кому-то в тягость», он решил поступить в какую-либо из местных обителей. Таким монастырем, куда пришел сирота-подросток, оказался Александро-Ошевенский монастырь, стоявший в 42 верстах от г.Каргополя. Там Кириака приняли в число братии. При монашеском постриге он получил имя Кирилл. «Под руководством опытного старца — духовного отца — Кирилл последовательно трудился во всех монастырских службах, с послушанием и любовью исполняя приказываемое». В монастыре инок Кирилл выучился грамоте — чтению и письму, что дало ему возможность хорошо изучить Священное Писание.

Икона Кирилла Сырьинского в его часовне Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Впоследствии, спустя много лет, преподобный Кирилл с благословения настоятеля покинул Ошевенский монастырь. Новгородский архиепископ рукоположил его в сан священника. Некоторое время преподобный Кирилл жил в селе Кенозерье, а потом у себя на родине в Чекуеве, где в местном храме совершал богослужения.

«Из Чекуева он перебрался на близлежащую Сырье-гору, где и основал обитель, построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и, после многолетних трудов, в маститой старости, скончался». Мощи преподобного Кирилла сохранились до нашего времени. Они почивают под спудом в часовне, стоящей около д. Сырья (80 км. от г. Онеги). Прихожане онежского православного прихода ежегодно совершают паломничества на это святое место» (2).

Символическая рака Кирилла Сырьинского в его часовне Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Сергей Головченко:

«На месте д. Сырья когда-то находился небольшой монастырь-пустынь. Сырьинский Успенский монастырь был основан прпд. Кириллом, пострижеником Александро-Ошевенского монастыря, в XVI в. Место он выбрал на Сырьей Горе, в 9 верстах от своей родины — с. Чекуево на р. Онеге («Спасский Конец — Островский приход»).

Сведения о жизни Сырьинской пустыни скудны. Прпд. Кирилл построил Успенскую церковь и келии для братии. В «маститой старости"он скончался и погребён был у северной стены Успенского храма. Позднее был построен ещё и «тёплый» Никольский храм, а над могилой прпд. Кирилла Сырьинского выстроили часовню.

В 1658 г. Сырьинский монастырь был преобразован в пустынь и приписан к заложенному патриархом Никоном в 1657 г. Крестному монастырю. Сырьинские монахи стали и первыми насельниками монастыря на Кий-острове. Среди них известен некий старец Пахомий, которого Никон послал на Кий-остров «чертёж чинить».

С 1764 г. Сырьинская пустынь была уже приписным приходом, вошедшим в состав Верхне-Мудьюжского прихода. В 1846−47 гг. шестиглавый летний Успенский храм (1601 г.) был перевезён в д. Поле «добровольно уступлен крестьянами Сырьенскаго сельца, перевезен из онаго и складен с поправкою ветхостей на место сгоревших в 1846 г. двух церквей». Остался тёплый Никольский храм (1667 г.), который перестроили в 1866−67 гг. и летом 1867 г. заново освятили» (3).

Крест на месте Сырьинской пустыни XV века Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии:

«Нижнемудьюгский приход <…> Кроме двух приходских, имеется приписная церковь, построенная в 1867 г., зданием деревянная на каменном фундаменте, в 1894 г. обшитая тесом и крашеная. В ней два храма: холодный — в честь Николая Чудотворца, освященный в 1867 г, и теплый в трапезе — в честь св. вмц. Екатерины, устроенный в 1875 г. иждивением крестьянина Михаила Петровича Иванова. Церковь эта находится в 7 верстах от приходских, в д. Сырьинской, известной еще в глубокой древности под именем Сырьинской пустыни, основанной в конце XIV века. Основателем этой пустыни были преподобный Кирилл, сын священника села Заветровья на реке Онеге <…> Положив таким образом начало обители, прп. Кирилл мирно почил в 1402 г. Дальнейшая история этой пустыни малоизвестна <…> В этом же Сырьинском селении, близ церкви, находится часовня во имя прп. Кирилла, неизвестно кем и когда устроенная и довольно уже ветхая» (4).

Сырья, где когда-то стоял монастырь, от славы которого осталось только переселение монахов в Кийскую обитель, теплится благодаря хлопотам православных. Легенда монастыря хранит деревню, от которой остались церковь, часовня, несколько изб и 10 жителей.

Примечания: