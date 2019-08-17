Душанбе, , 11:35 — REGNUM

Правоохранительные органы Таджикистана подозревают жителя Душанбе в хищении 9,5 млн кВт∙ч электроэнергии на сумму 6,16 млн сомони ($653 тыс.). Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

По данным следствия, 55-летний мужчина с апреля 2019 года скрыл сведения об объеме потребляемой электроэнергии путем предоставления ложной информации в ООО «Джонг Фу» города Вахдат. Подозреваемый задержан, в отношении него продолжается следствие.

Как сообщал ИА REGNUM, на конец июля 2019 года совокупный долг потребителей электроэнергии Таджикистана перед государственным холдингом «Барки точик» превысил 2,5 млрд сомони ($265 млн по курсу на 30 июля).

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