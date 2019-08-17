Душанбе, 17 августа 2019, 11:35 — REGNUM
Правоохранительные органы Таджикистана подозревают жителя Душанбе в хищении 9,5 млн кВт∙ч электроэнергии на сумму 6,16 млн сомони ($653 тыс.). Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
По данным следствия, 55-летний мужчина с апреля 2019 года скрыл сведения об объеме потребляемой электроэнергии путем предоставления ложной информации в ООО «Джонг Фу» города Вахдат. Подозреваемый задержан, в отношении него продолжается следствие.
Как сообщал ИА REGNUM, на конец июля 2019 года совокупный долг потребителей электроэнергии Таджикистана перед государственным холдингом «Барки точик» превысил 2,5 млрд сомони ($265 млн по курсу на 30 июля).
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