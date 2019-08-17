Москва, 17 августа 2019, 11:05 — REGNUM
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила гражданам, какие они имеют права в случае задержания своих авиарейсов. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 17 августа, на официальном сайте ведомства.
Напоминается, что задержкой рейса признается перерыв в воздушной перевозке по вине авиакомпании или вынужденная задержка самолета при отправке и в полете.
Пассажиры при задержке рейса могут отказаться от полета с правом возврата полной стоимости авиабилета даже в том случае, если билет является «невозвратным».
Кроме того, пассажир в праве требовать от авиакомпании возмещения убытков и компенсации морального вреда в том случае, например, если сорвались ранее запланированные экскурсии.
В претензии в адрес авиакомпании необходимо приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки.
Такие претензии на внутренних авиарейсах можно предъявлять в течение шести месяцев со дня задержки рейса.
Также пассажир может рассчитывать на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку его доставки в пункт назначения. Штраф составляет 25% от установленного минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более чем 50% от стоимости авиабилета.