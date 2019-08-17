Москва, , 10:32 — REGNUM

В Москве сегодня, 17 августа, местами ожидается ухудшение погоды, «желтый» уровень погодной опасности продлен, сообщает Гидрометцентр.

«В ближайший час с сохранением до 21:00 17 августа местами в Московской области и Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра при грозе до 15м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, 17 августа в Москве ожидается облачная погода, во второй половине дня временами дождь, вечером ливень. Максимальная температура воздуха в столице составит +17, +19 градусов, по области +15, +20 градусов.

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