Керчь, Крым, , 10:26 — REGNUM

Свыше 1700 авиабомб времен Великой Отечественной войны уничтожено саперами Крыма за прошедшие сутки, сообщает 17 августа пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.

Также сообщается, что все найденные в ходе разминирования боеприпасы извлечены и подвергнуты уничтожению на специальном полигоне.

Отметим, крепость Керчь была построена во второй половине XIX века на мысе Ак-Бурун в Керченском проливе как форпост Российской империи на Черном море. Перед началом Великой Отечественной войны была местом хранения большого количества фугасных бомб, снарядов и других боеприпасов различного типа. Её разминирование ведется с 2015 года.