Екатеринбург, , 09:59 — REGNUM

Командир аварийно севшего на поле в Подмосковье самолета А321 Герой России Дамир Юсупов забрал на память с места инцидента початок кукурузы. Об этом «Комсомольской правде» рассказала его жена Наталья.

«На память Дамир привез с того поля початок кукурузы. Он очень устал, но утром снова уехал на работу», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа самолёт «Уральских авиалиний» Airbus А321, следовавший в Симферополь, после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек.

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Из-за попадания птиц сначала отказал левый двигатель, затем правый. Экипаж принял решение посадить воздушное судно. С убранными шасси и заглушенными двигателями самолёт совершил жёсткую посадку в кукурузное поле. В результате инцидента никто не погиб.

Накануне, 16 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героя России двух пилотам самолета — командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Бортпроводники рейса награждены одной из высших наград Российской Федерации — Орденом мужества.

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