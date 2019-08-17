Москва, , 10:02 — REGNUM

Доступ к своему аккаунту в социальной сети Instagram ограничила певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова после своей скандальной шутки про блокадницу.

В настоящее время для просмотра записей на странице Бузовой в соцсети необходимо быть подписанным на её аккаунт. При этом число подписчиков певицы составляет 16,2 миллиона человек.

Ограничить доступ к своему аккаунту, певица решила после опубликованной ею видеошутки, в которой Бузова, сидя за столом в купальнике и облизывая тарелку, называет себя блокадницей. Шутка вызвала массу негативных откликов у граждан России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что певицу и блогера Ольгу Бузова обвинили в оскорблении ветеранов. С заявлением в Генеральную прокуратуру России обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Бородин попросил также удалить аккаунт Бузовой из социальной сети Instagram, в связи с тем, что скандальное видео певицы может быть использовано против России другими странами.

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