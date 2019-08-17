Москва, , 09:37 — REGNUM

В Москве спилили ясень, под которым снимали одну из главных сцен сериала «Бригада», пишет «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, именно под этим деревом главные герои сериала дали клятву всегда быть вместе. Решение спилить дерево было принято из-за того, что за долгие годы ясень, находившийся на Воробьевых горах, иссох.

Как сообщало ИА REGNUM, первая серия «Бригады» была показана в России 23 сентября 2002 года. Отечественная «гангстерская сага» из 15 серий стала культовой.

В центре сюжета — история преступной группировки из четырех человек. Главные роли в сериале исполнили Сергей Безруков, Андрей Панин, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченков и Павел Майков.

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