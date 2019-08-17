Москва, , 09:43 — REGNUM

В связи с проведением нескольких мероприятий в Москве будет ограничено движение автотранспорта в предстоящие выходные, сообщает 17 августа пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как сообщает ЦОДД, движение автомобилей по улицам Москвы будет ограничено в связи с проведением согласованной акции, фестиваля фейерверков «Ростех», полумарафона «Лужники», а также проведением киносъемок.

Так, в субботу, 17 августа, из-за согласованной акции будет с 02:00 по 07:00 частично ограниченно в районе дома 9 на проспекте академика Сахарова — будут закрыты две крайние левые полосы в обоих направлениях. Кроме этого, затем будет с 07:00 до 18:00 перекрыт проезд по улице Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка, а также по проспекту Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца.

Также в связи с проведением 17 и 18 августа в Братеевском парке V международного фестиваля фейерверков «Ростех» будет ограничено движение на юге Москвы. С 12:00 17 августа по 00:30 мск закроют для проезда участок улицы Борисовские пруды от Ключевой улицы до Каширского шоссе, Хордовый проезд, Проектируемый проезд 4902, проезд под Москворецким путепроводом, съезд с Каширского шоссе на улицу Борисовские пруды в сторону области, Братеевский и Наташинский проезды.

И ещё, с 16:00 мск 17 августа до окончания фестиваля закроют дублер Каширского шоссе в сторону области от Шипиловской улицы до Орехового бульвара. Кроме того, с 16:00 мск 17 августа до 00:30 мск 18 августа перекроют движение по Батайскому проезду, Поречной улице от Батайского проезда до дублера Люблинской улицы, дублеру Люблинской улицы от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара, улице Маршала Голованова от Батайского проезда до Новочеркасского бульвара.

В воскресенье, 18 августа, в связи с проведением полумарафона «Лужники» будет ограничено автомобильное движение» по набережным Москвы-реки и еще нескольким улицам. Так, по данным ЦОДД, наибольшее ограничение будет действовать с 6:30 до 13:00 на ул. Лужники. Фрунзенская набережная будет закрыта с 7:00 до 12:30, Лужнецкая — с 7:30 до 13:00, а Пречистенская — с 7:30 до 11:40. Улица Москворецкая и Большой Москворецкий мост будут закрыты с 7:30 до 11:30, Кремлевская набережная — с 7:40 до 11:40.

Кроме того, изменения ограничат движение по ул. Балчуг (с 7:30 до 11:10), Раушской набережной (с 7:50 до 11:20), Космодамианской и Шлюзовой набережные (с 7:50 до 11:00), Софийской набережной и Фалеевскому переулку (с 7:50 до 11:45), Болотную ул. и пл. Васильевский Спуск (с 7:50 до 12:00).

Также в связи с проведением киносъемок, 17 августа с 05:30 до 10:30 будут на пять минут перекрывать автодвижение по участку Раушской набережной от дома 12 до дома 4/22, строения 8 по Космодамианской набережной. Такие же пятиминутные перекрытия будут проводиться на Большом Устьинском мосту (при движении в сторону Устьинского проезда) 17 августа с 13:00 до 21:00 и 18 августа с 11:30 до 21:00. Кроме того, здесь же будет закрыт проезд по двум полосам с 05:00 17 августа до 21:00 18 августа.

На Космодамианской набережной от дома 4/22, строения 8 до дома 22б 18 августа с 05:00 до 14:00 также будут проводиться пятиминутные перекрытия и будет перекрыто движение по одной полосе с 05:00 до 08:00.